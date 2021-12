BBQ “당분간 가격 인상 없다”

[아시아경제 문혜원 기자] 제너시스 비비큐(BBQ)는 “당분간 치킨가격 인상을 하지 않겠다”는 입장을 15일 밝혔다.

BBQ 관계자는 “원재료값, 최저임금, 배달료 등 상승으로 가격 인상 요인이 산적해있다”면서도 “코로나19 확진자 급증, 연말연시와 대선 등 정치·사회적으로 어수선한 시기인만큼 고통 분담 차원에서 가격 인상 요인들을 본사가 부담하겠다”고 설명했다.

농업관측센터 자료에 따르면 튀김가루의 원재료인 옥수수의 경우 2018년 대비 가격이 약 72% 상승했고, 최근 국제 공급망 불안정으로 해상운임(상하이컨테이너운임지수(SCFI)기준)은 무려 327.5%가 급등한 것으로 나타났다. BBQ는 일반 튀김유보다 4~5배 비싼 스페인산 엑스트라버진 올리브유를 사용하고 있다.

고용노동부 산하 최저임금위원회의 자료에 따르면 최저임금은 2017년 1만147원(주휴수당+법정공휴일+52시간 기준)에서 2022년 1만4366원(동일기준)으로 약 41.5% 상승하며 인건비 부담이 높아졌다.

최근 비대면 소비가 증가로 배달의 비중이 가파르게 증가하면서 가맹점이 부담해야 할 배달앱 수수료도 높아졌다. 2018년 기준 건당 3300원으로 시작한 수수료는 매년 늘어 올해 현재 건당 4500원까지(지역별, 대행사별 상이) 올랐다. 내년 1월부터 시행될 중대재해처벌법과 최저임금 인상 등 여러 가지 요인으로 배달대행 수수료가 추가 인상될 것으로 BBQ는 예측하고 있다.

BBQ는 앞으로 가격정책을 동행위원회(이하 점주협의회)와 지속적으로 협의해 결정할 계획이다.

