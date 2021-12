"라방서 콘서트 보고 가세요"…NS홈쇼핑, 연말콘서트 특집방송

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 라이브커머스 '엔라방'을 선보인지 한 달을 맞아 '확!MD'에서 연말콘서트 특집방송을 진행한다고 15일 밝혔다. 확!MD는 전문 진행자 없이 상품기획자(MD)가 직접 상품을 판매하는 라이브커머스 방송으로, 회당 8000명의 시청자를 기록하며 좋은 평가를 받고 있다.

이번 특집방송은 이날 오후 7시부터 랜선 콘서트 형식으로 진행된다. 경연 예능 프로그램에서 외국인 최초로 준결승전에 진출한 마리아와 노래하는 쇼핑호스트로 화제를 모은 장성민이 출연해 무대를 꾸민다. 조현확 MD의 특별 무대와 시청자 참여 퀴즈 코너 등도 마련됐다.

엔라방은 ‘더맑은 컬러마스크'를 기본 50매 구성에 20매를 추가 구성한 단독구성으로 선보인다. 방송 중 구매 인증 댓글을 남긴 고객을 대상으로 3명을 추첨하여 'BHC 치킨 세트 모바일 쿠폰'을 증정하고, 연말콘서트 채팅에 활발히 참여한 고객 중 20명을 추첨하여 '스타벅스 모바일 쿠폰'을 증정하는 이벤트도 진행할 예정이다.

NS홈쇼핑 관계자는 "시청자와 함께 신나게 콘서트를 즐길 수 있도록 신개념 방구석 연말콘서트를 준비했다"며 "담당 MD가 자신 있게 추천하는 믿을 수 있는 상품 뿐만 아니라 온 가족이 즐길 수 있는 탄탄한 콘텐츠를 통해 엔라방을 찾아주시는 고객님들이 더욱 만족스러운 쇼핑을 하실 수 있도록 하겠다"고 말했다.

