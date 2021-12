[아시아경제 이지은 기자] 김일성 북한 주석의 동생인 김영주 최고인민회의 상임위원회 명예부위원장이 사망한 것으로 확인됐다.

조선중앙통신은 15일 "김정은 동지께서는 김일성훈장, 김정일훈장 수훈자이며 공화국영웅인 전 최고인민회의 상임위원회 명예부위원장 김영주 동지의 서거에 깊은 애도의 뜻을 표시하여 화환을 보내시었다"고 보도했다.

통신은 "김영주 동지는 당과 국가의 중요 직책에서 오랫동안 사업하면서 당의 노선과 방침을 관철하기 위하여 헌신적으로 투쟁하였으며 사회주의 건설을 힘있게 다그치고 우리 식의 국가사회제도를 공고 발전시키는데 공헌하였다"고 설명했다.

김정은 노동당 총비서가 보낸 화환은 지난 14일 고인의 영전에 진정됐다.

