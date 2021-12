머스크 "도지코인으로 테슬라 일부 상품 결제 허용"...도지코인 급등세

[아시아경제 이현우 기자] 미국 전기차 제조업체 테슬라의 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 테슬라의 일부 판매상품을 도지코인으로 결제할 수 있도록 하겠다고 밝혔다. 해당 소식이 나온 직후 도지코인 가격은 20% 이상 급등했다.

14일(현지시간) CNBC 등 주요외신에 따르면 머스크 CEO는 이날 자신의 트위터를 통해 "테슬라는 일부 상품을 도지코인으로 살 수 있게 할 것이며 이후 어떻게 될지 지켜볼 것"이라고 밝혔다. 도지코인 결제가 적용되는 상품은 전기차 이외에 테슬라가 생산 중인 다른 상품들로 추정되고 있다. 테슬라는 전기차 외에도 어린이용 전기 바이크 '사이버쿼드'와 의류, 액세서리, 장식품 등도 판매 중이다.

머스크 CEO의 트윗이 발표된 직후부터 도지코인 가격은 순식간에 20% 넘게 급등했다. 코인 전문매체인 코인데스크에 따르면 이날 도지코인의 가격은 전장대비 22.12% 상승했다. 머스크의 트윗 발표 직후에는 25% 이상 급등하기도 했다.

일각에서는 머스크 CEO가 또다시 코인 시세 조종에 나서는 것이 아니냐는 의혹도 일고 있다. 앞서 머스크 CEO는 지난 2월 테슬라가 15억달러(약 1조7740억원) 규모의 비트코인 투자에 나설 것이라 발표하면서 전기차 구매 시 비트코인으로 결제할 수 있도록 허용했다. 또 트위터에 자신을 도지코인의 아버지(Dogefather)라고 적는 등 도지코인 띄우기에 나서기도 했다.

하지만 머스크 CEO는 테슬라의 비트코인 결제를 허용한지 두 달도 채 안 돼 비트코인 채굴이 환경에 악영향을 미친다며 결제를 중단하면서 전세계적인 비난을 받기도 했다. 이외에도 머스크 CEO는 지난 5월 미국 NBC방송의 간판 코미디쇼 '새터데이 나이트 라이브'(SNL)에 출연해 도지코인이 사기냐는 질문에 "사기(hustle)"라고 농담조로 말했다가 가격 폭락을 불러 논란이 되기도 했다.

