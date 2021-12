관내 77곳 설치, 내년 1월 중 34곳 추가

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경남 거제시가 겨울철 한파에 대비해 버스정류장 51곳에 온열 의자를 추가로 설치했다.

2019년 고현터미널 버스정류장을 시작으로 한 온열 의자 설치사업은 대중교통 이용률이 높거나 바람을 피하기 어려운 외곽지역의 버스정류장을 대상으로 추진한다.

설치된 온열 의자는 내년 4월까지 버스 운영시간인 오전 5시부터 밤 10시에 운영되며 주변 기온이 18도 이하일 때 작동된다.

올해까지 지역 내 버스정류장 77곳에 설치됐고 내년 1월 중으로 34곳에 확대 설치할 예정이다.

시 관계자는 “날씨가 추워질수록 온열 의자 설치 요청이 늘어난다”라며 “시민이 따뜻하고 편안하게 대중교통을 이용하도록 더욱 노력하겠다”라고 말했다.

