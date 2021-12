[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 김태영 광주광역시 서구의회 의장이 14일 광주 서부경찰서로부터 ‘교통안전 활동 봉사자’ 감사장을 받았다.

윤주현 서부경찰서장은 “김 의장은 지난 3년 동안 매일 아침 주월초등학교 앞 횡단보도에서 교통봉사 활동을 하며 어린이 교통사고 보호활동에 기여한 공이 크므로 감사장를 드린다”고 말했다.

김 의장은 “어렵고 어수선한 여건 속에서 주민들의 마음을 어루만지고 함께하기 위해 지속적으로 노력하고 있다”며 “보여주기식이 아닌 진정으로 주민들을 위한 봉사활동과 의정활동을 계속하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr