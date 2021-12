이인영 "종전선언, 우려와 달리 급격한 현상 변동 초래하지 않을 것"

[아시아경제 이지은 기자] 이인영 통일부 장관이 14일 종전선언은 비핵화 대화의 촉진제라며 일각의 우려와 달리 급격한 현상 변동을 초래하지 않을 것이라고 강조했다.

이 장관은 이날 오후 국회의원회관 대회의실에서 열린 '한반도 종전선언에 관한 대토론회' 축사를 통해 "급격한 정치적, 군사적, 경제적인 현상변동이나 부담 없이도 신뢰 기반을 형성하면서 평화를 향해 나아가게 하는 매우 실용적이고 유용한 조치"라며 이같이 밝혔다.

이 장관이 '급격한 정치적, 군사적 변동'을 언급한 것은 야권을 중심으로 종전선언이 '유엔사 해체', '주한미군 철수'로 이어질 수 있다는 우려를 제기하고 있는 데 따른 것으로 보인다.

이 장관은 "이제 68년간의 비상식적이고 비정상적인 ‘전쟁 중지 상태’를 끝내야만 할 때"라며 "전세계 인류 역사상, 또 전쟁사에 있어서 이와 같은 사례는 정말 없었다"고 강조했다.

이 장관은 한미가 종전선언에 대해 논의하는 가운데 북한도 필요성을 인정하고, 중국도 지지하고 있다며 "지난 68년의 휴전 역사를 통틀어서 한반도 종전에 대해 이처럼 관련국들의 지지가, 의지가 모이고, 논의가 구체화되었던 국면은 없었다"며 종전선언을 추진해야 한다고 강조했다.

이 장관은 "이 기회를 그냥 흘려보낸다면 얼마나 오랜 시간을 허비하고 기다려야 할지 알 수 없는 일"이라며 "올해 연말, 내년 초를 지나는 정세의 분수령을 어떻게 보내느냐에 따라 한반도의 장기적인 운명은 분명하게 달라질 것"이라고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr