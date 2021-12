한국거래소, KRX금시장 증권사 공동 마케팅 행사 개최

[아시아경제 공병선 기자] 한국거래소는 서울사옥에서 ‘KRX금시장 증권사 공동 마케팅’ 행사를 개최했다고 14일 밝혔다. 이날 행사엔 NH투자증권과 KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권, 한국투자증권 등 총 6개사가 참여했다.

이번 행사는 KRX금시장의 활성화하고 투자자들의 참여를 확대하기 위해 마련됐다. 행사가 진행된 지난달 22일부터 이달 3일까지 KRX금시장 일평균 거래량은 156kg으로 지난달 19일까지의 일평균 거래량 114kg 대비 37% 증가했다.

거래소는 행사에 적극 참여한 투자자들 중 대상 수상자 1명에게 골드바 100kg, 우수상 수상자 6명에게 골드바 50g을 시상했다.

거래소 관계자는 “KRX금시장이 금시장 양성화를 위한 정책시장으로 자리매김하기 위해 다양한 마케팅 활동을 지속적으로 전개하겠다”고 밝혔다.

