"델타확산 때 화이자 도입 준비한 中, 승인 5개월째 미뤄"

[아시아경제 조현의 기자] 중국이 올해 여름부터 화이자 백신 도입을 검토해왔지만 5개월째 승인을 미루고 있는 것으로 전해졌다.

14일 CNN에 따르면 델타 변이 바이러스가 확산한 지난 7월 중국은 화이자 백신 도입에 대한 전문가 검토를 마치고 행정당국이 추가 검토까지 진행했다.

바이오엔테크의 중국 파트너인 포선 파마는 중국 내 시험 생산에도 나설 계획이었다. 하지만 중국 정부는 지금까지 화이자 백신 승인 여부에 대한 방침을 밝히지 않고 있다.

중국 인구 80%가량은 자국 제약사 2곳이 개발한 불활성화 백신인 시노백·시노팜 백신을 맞았다. 중국은 이들 백신이 오미크론 변이 대응에 효과적이라고 주장하고 있지만 세계보건기구(WHO) 연구 등에 따르면 mRNA(메신저 리보핵산) 계열 백신보다 효능이 훨씬 떨어진다.

CNN은 "중국이 자국 백신만으로는 코로나19 대응이 쉽지 않은 상황 속에서 화이자 백신 도입을 미루는 것은 정치적 이유와 함께 자국 백신 생산기업을 보호하기 위함"이라고 설명했다.

옌중 황 미국 외교협의회(CFR) 세계보건 분야 선임연구원은 "중국은 자체적으로 백신을 개발한 뒤 이를 기술발전 홍보 수단으로 사용했다"며 "이런 상황에서 외국에서 만든 백신을 도입한다면 자국의 기술이 다른 나라보다 못하다는 것을 인정하게 되는 셈"이라고 말했다.

현지 전문가들은 중국이 서방 국가들과 백신 개발에 더 많은 협력을 할 필요가 있다고 지적한다. 또 시노백·시노팜 같은 불활성화 백신의 부스터샷으로 mRNA 계열 백신이나 재조합 단백질 기반 백신을 사용하면 더 좋은 효과를 거둘 수 있다고 밝혔다.

중국 내 호흡기 질환 분야 한 전문가는 "중국은 mRNA 계열 백신처럼 다른 국가의 좋은 것을 배울 필요가 있다"며 "그들은 세계 최초의 mRNA 계열 백신을 만들기 위해 수년 동안 연구했다. 중국은 그들의 기술을 배워야 한다"고 강조했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr