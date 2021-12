메디콕스 "독점 총판 ‘플렉센스 코로나 진단키트’ 식약처 수출허가 신청"

[아시아경제 유현석 기자] 메디콕스 메디콕스 054180 | 코스닥 증권정보 현재가 937 전일대비 39 등락률 -4.00% 거래량 2,664,278 전일가 976 2021.12.14 14:28 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-10월29일메디콕스, 블리스터 패키징 사업 진출… 블리스팩과 총판 계약 체결메콕스큐어메드-보령제약, ‘나노항암제’ 공동개발 맞손 close 는 플렉센스의 코로나19 중화항체 진단키트가 식품의약품안전처(이하 식약처) 수출허가 신청에 나섰다고 14일 밝혔다. 플렉센스는 진단키트 개발과 생산을 하고 있는 업체로 메디콕스는 국내 및 유럽 전 지역 독점 판매와 유통 권한을 확보하고 있다.

메디콕스는 식약처 수출허가 절차가 완료되는 대로 플렉센스와 협력해 본격적인 해외시장 진출에 나서겠다는 방침이다. 플렉센스의 코로나19 중화항체 진단키트는 고유의 효소면역진단법인 악셀 엘리사(ACCEL ELISA) 진단 플랫폼을 기반으로 한다. 최근 독일 뒤셀도르프에서 개최된 세계 최대 규모 의료기기 전시회 ‘메디카(MEDICA) 2021’에서 글로벌 바이어 및 진단기기 개발업체들을 대상으로 호평을 받기도 했다.

최근 유럽CE 인증을 취득한 플렉센스의 중화항체 진단키트는 중화항체 보유여부에 대한 정성적 진단이 가능하다. 회사 측은 곧 중화항체 생성 여부를 정량적으로 확인할 수 있는 진단키트까지 출시해 해외 인증 절차까지 다이렉트로 착수한다는 방침이다.

메디콕스 관계자는 “최근 독일의 의료기기 전시회를 비롯해 각종 비대면 미팅 등을 통해 마련된 글로벌 업체들과의 미팅 과정에서 플렉센스의 악셀 엘리사 진단키트 플랫폼은 더 빠르고 정확한 진단 프로세스를 제공함으로써 혁신적인 대안이 될 수 있는 가능성을 보여주고 있다”며 “수출허가 신청이 완료되는 대로 해외 주요 진단기기 개발업체 및 진단서비스 랩들과 제품 공급 및 기술 플랫폼 제휴 등 다양한 방면으로 해외 사업을 추진, 확대해 나갈 것”이라고 전했다.

지난 5월 메디콕스는 진단키트 연구개발 전문기업 플렉센스의 코로나19 진단 제품을 국내 및 유럽 전 지역에 독점적으로 판매, 유통하는 총판 계약을 체결한 바 있다. 기존 PCR 방식의 코로나19 진단키트 대비 저렴한 검사비용으로 가격 경쟁력을 보유 중인 플렉센스 진단키트 제품을 메디콕스의 바이오 사업 네트워크를 활용해 글로벌 시장으로 진출 시키겠다는 전략이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr