질병관리청 "야간에 쿠브 서버 긴급증설…원활한 발급 기대"

[아시아경제 이정윤 기자] 방역패스 시행 첫날 접속 장애가 발생한 것과 관련 정부가 긴급 조치를 통해 14일부턴 원활한 사용이 가능할 것으로 본다고 설명했다.

질병관리청은 이날 "야간에 서버 긴급증설 작업 및 서비스 최적화 작업을 수행했으며, 보다 원활하게 (전자예방접종증명서) 발급이 될 것으로 기대하고 있다"고 밝혔다.

이어 "접속량 폭증에 따라 과부하가 발생했고, 실시간 대량 인증처리 장애 등 과부하 문제 대응에 미흡한 점이 있었다"며 "기존 방역패스 사용량을 토대로 서버를 증설했지만, 계도기간 종료와 함께 접속량이 폭증하면서 (증명서) 발급이 원활하지 못했다"고 했다.

방역패스 시행 첫날 점심·저녁 시간대에 인증 처리가 몰리면서 시스템 과부하가 발생했다. 쿠브애플리케이션 및 전자출입명부(KI-PASS) 및 이와 연동된 네이버·카카오의 QR 체크인의 '먹통' 현상이 나타났다. 이에 질병관리청은 전날 오후 안전안내문자를 통해 "방역패스 시스템 과부하로 시설 이용에 불편을 드려 죄송하다. 오늘은 방역패스를 적용하지 않음을 알려드린다"고 했다.

