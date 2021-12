LG 구광모·LX 구본준 지분정리 마무리…계열분리 본격 착수

구본준 회장, ㈜LG 지분 4.18% 외부 투자자에게 블록딜 매각

구광모 대표는 LX홀딩스 지분 32.32% 장외거래로 구본준 회장에 매각

계열분리 요건 '동일인 지분 3% 미만' 충족…내년 상반기 마무리 될 듯

[아시아경제 이혜영 기자] 구광모 ㈜LG 대표와 구본준 LX홀딩스 회장 간의 지분 정리가 14일 마무리됐다. 이에 따라 두 회사는 조만간 공정거래위원회에 계열분리를 신청, 내년 상반기 중 계열분리 작업을 끝낼 방침이다.

㈜LG와 LX홀딩스 등에 따르면 구본준 LX홀딩스 회장은 이날 개장 전 시간외 대량매매(블록딜)를 통해 보유 중이던 ㈜LG 지분 7.72% 중 4.18%를 외부 투자자에게 매각했다.

이로써 구본준 회장이 보유한 ㈜LG 주식은 2.04%로 감소했다. 구형모 LX홀딩스 상무 등 구본준 회장 일가가 보유한 ㈜LG 지분이 2.96%로 낮아지면서 공정거래법상 계열분리 요건인 '동일인 관련자 지분 3% 미만'을 충족하게 됐다. 구본준 회장의 지분 정리로 구광모 대표 및 특수관계인이 보유한 ㈜LG 지분은 기존 45.88%에서 41.7%로 소폭 낮아졌다.

동시에 구광모 ㈜LG 대표와 특수관계인 등 9인은 보유 중인 LX홀딩스 지분 32.32%를 장외거래를 통해 구본준 회장에게 매각하는 계약을 체결했다. 해당 거래는 세법상 특수관계인 간 경영권 이전 거래에 해당돼 20% 할증된 가격으로 이뤄졌으며 거래대금은 약 3000억원이다.

이를 통해 구본준 회장 및 특수관계인은 LX홀딩스 지분 40% 이상을 보유하게 됐다. 안정적인 최대주주 지위를 확보하면서 LX그룹을 독립적으로 경영할 수 있는 기반을 마련한 것이다.

구본준 회장은 고(故) 구본무 LG그룹 전 회장의 동생이자 구광모 대표의 삼촌이다. LG 총수 일가의 장자 승계 원칙에 따라 구본무 전 회장이 2018년 5월 별세하고 구광모 대표가 회장에 오른 뒤 구본준 회장은 LG 경영 일선에서 물러났다. 이후 LG상사(현 LX글로벌) 등 일부 계열사를 분리해 올해 5월 신설 지주회사인 LX홀딩스를 설립하고 계열분리 절차를 밟고 있다.

한편 구본준 회장은 고(故) 구인회 창업회장 때부터 이어져 온 사회공헌에 적극 동참하는 차원에서 ㈜LG 지분 1.5%(약 2000억원)를 LG연암문화재단과 LG상록재단, LG복지재단 등 3개 LG 공익법인에 나눠 기부했다.

LG 관계자는 "70여년 간 경영권 분쟁 없이 계열분리를 해 온 그룹의 아름다운 이별의 전통이 이번에도 이어진 것"이라며 "주식 거래의 불확실성에서 벗어나 시장에서 각각 지주회사 본연의 기업가치를 안정적으로 평가받는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

LG와 LX홀딩스 측은 계열분리 작업의 최대 걸림돌이었던 지분 정리가 완료된 만큼 향후 공정거래위원회에 계열분리를 신청할 예정이다. 양측은 내년 상반기 중으로 계열분리가 마무리될 것으로 예상하고 있다.

