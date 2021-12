[아시아경제 박지환 기자] 한국카본 한국카본 017960 | 코스피 증권정보 현재가 11,150 전일대비 50 등락률 +0.45% 거래량 493,318 전일가 11,100 2021.12.14 11:22 장중(20분지연) 관련기사 한국카본, LNG선 호재에 무인항공·모빌리티까지연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은?한국카본, 312억원 규모 보냉자재 공급 계약 close 은 삼성중공업과 1721억원 규모의 LNG 수송선 및 LNG 추진선의 초저온 보냉자재 공급계약을 체결했다고 14일 공시했다. 이는 최근 매출액의 41.82%에 달한다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr