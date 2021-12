[아시아경제 이지은 기자] 호주를 국빈 방문 중인 문재인 대통령은 14일 시드니에서 앤소니 노만 알바니즈 노동당 대표를 접견했다.

알바니즈 대표는 9선의 호주 연방 하원의원으로 2019년 5월부터 야당인 노동당 대표를 맡고 있다.

문 대통령은 수교 60년을 계기로 양국 관계를 ‘포괄적 전략 동반자 관계’로 격상함에 따라 앞으로 미래 첨단 산업 등 다양한 분야에서 협력을 더욱 강화해 나가기를 기대하며, 호주 내 우리 동포의 정착을 위한 알바니즈 대표와 노동당의 관심과 지원을 당부했다.

알바니즈 대표는 문 대통령의 국빈 방문을 환영하고 양국 간 협력을 강화해 나가는 데 노동당 또한 적극 협력해 나가겠다고 했다.

