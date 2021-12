윤종규 KB금융 회장 글로벌 은행들과 NZBA 전략 방향 논의

윤 회장 “KB가 진출해 있는 동남아 지역을 중심으로 넷제로 전략의 확산 및 지원 강화” 강조

[아시아경제 박선미 기자]윤종규 KB금융 회장이 글로벌 은행장들과 함께 참석한 '넷제로은행연합(NZBA) 최고경영자 회의’에서 넷제로 전략을 확산하고 지원하는 데 집중하겠다고 밝혔다.

14일 KB금융에 따르면 윤 회장은 전날 밤 10시(한국 시각)에 열린 NZBA 최고경영자 회의에 아·태 지역 대표로 참석해 ESG(환경·사회·지배구조) 분야 글로벌 리더로의 위상을 굳혔다. 윤 회장이 참석한 이날 회의는 그 동안의 NZBA 활동 성과를 평가하고 기후위기 해결을 위한 은행의 역할 등 2022년 NZBA 전략방향 설정을 위해 마련된 자리였다.

윤 회장은 넷제로 이행이라는 사회적 책무를 잘 수행하기 위한 방안으로 중소상공인(SME) 고객기업들의 탄소배출량 공시, 사업모델 조정, 친환경 도입을 위한 컨설팅·교육 지원, 탄소배출 감축 및 포집 기술에 대한 투자 확대, 넷제로 지식 허브로서의 NZBA 역할 강화 등을 제시했다.

윤 회장은 또한 “아시아를 대표하는 은행으로서 KB금융이 주로 진출해 있는 동남아 지역 은행들과 협력해 넷제로 전략을 확산하고 지원하는 데 집중하겠다”고 강조했다.

이날 회의에는 모건스탠리의 지속가능투자부문 최고경영자(CEO) 오드리 최를 비롯해 라방크 포스탈의 회장 필립 하임 등 5개 대륙을 대표하는 글로벌 은행의 최고경영자급 12명이 모였다.

기조연설에서 전 영란은행 총재이자 유엔 기후 특사인 마크 카니는 “NZBA가 금융산업 대표로서 민간 부문의 개척자 역할을 잘 수행해 왔다”며 “이제는 구체적인 이행을 위한 베스트 프랙티스를 발굴하고 확산하는 역할을 해줄 것으로 기대한다”고 말했다.

NZBA는 논의를 바탕으로 신흥시장을 포함한 각국 정부와 이해관계자들의 탄소중립 이행을 위한 다양한 활동 가이드라인을 2022년 중 발표하고, 2022년 11월 이집트에서 개최 예정인 COP27(제27차 유엔기후변화협약 당사국 총회)에서도 NZBA의 역할과 영향력을 확대해 나가기로 했다.

KB금융 관계자는 “KB금융은 NZBA 운영위원회 대표은행으로 선출된 이후 각 대륙을 대표하는 12개글로벌 금융회사들과 정기적으로 탄소중립 확산 관련 이행계획 수립, 정책에 대한 지지와 참여 유도 방안을 논의해 왔다”며, “이번 자리는 NZBA 창설 이후 첫 최고경영자 회의로 탄소중립 이행을 앞당기는데 있어 은행의 역할이 강조되는 계기가 될 것이다”고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr