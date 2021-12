2022년 맞이 행운 이벤트

[아시아경제 기하영 기자]우리카드는 신년을 맞아 행운 이벤트를 진행 중이라고 14일 밝혔다.

이 이벤트는 이달 말까지 우리원카드 애플리케이션(앱)의 '웰컴 2022 룰렛 이벤트'를 참여한 우리카드 고객(법인 및 기프트카드 제외)을 대상으로 진행된다. 추첨을 통해 총 2022명에게 최대 우리원꿀머니 100만 포인트를 제공한다.

우리카드 관계자는 "한 해 동안 우리카드를 아끼고 사랑해주신 고객분들에 대한 감사한 마음을 담아 풍성한 포인트 증정 이벤트를 준비했다"고 말했다.

