두산밥캣, 장비 원격 모니터 시스템 '머신 IQ' 모바일 앱 출시

[아시아경제 김흥순 기자] 두산밥캣은 굴착기, 로더 등 장비를 실시간 원격 모니터링하는 서비스인 '머신 IQ'를 전용 모바일 애플리케이션으로 북미 지역에 출시한다고 14일 밝혔다.

머신 IQ는 2019년 첫 선을 보인 두산밥캣의 텔레매틱스 시스템이다. 어디서든 원격으로 장비의 구동 정보, 실시간 GPS 위치와 이력, 가동 시간, 연료량, 점검 일자 등을 확인할 수 있다. 여러 대의 장비를 운용하는 고객들도 장비 별로 각각의 명칭을 지정해서 쉽게 식별하고 관리하도록 해준다. 고급형은 정기 점검 안내, 작업 중 오류나 문제 발생 시 알림, 작업 구역 및 시간 지정, 보안 설정, 장비 운용 보고서 열람 등 추가 기능을 제공한다.

이번에 출시한 머신 IQ 전용 앱은 모바일 기기의 '푸시' 기능을 활용해 알림을 강화한 것이 특징이다. 오류 발생, 작업 구역 이탈, 지정 시간 외 작동 같은 특이사항이 발생하면 푸시 알림을 전송해 즉각 정보를 제공하며, 정기 점검 일자가 다가오면 사전에 알려준다고 회사 측은 설명했다.

두산밥캣 관계자는 "머신 IQ 앱 출시를 통해 장비 데이터를 고객의 모바일 기기에 곧바로 제공해서 장비 관리 효율성을 제고하고 가동 시간을 극대화할 수 있게 됐다"면서 "앞으로도 업계를 선도하는 혁신 기술로 고객에게 최고의 제품과 서비스를 선보일 것"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr