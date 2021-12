中 진출한 한국 기업들 "내년 실적, 올해보다 긍정적일 것"

대내외적 여러 리스크에도 2022년 실적 개선될 것으로 전망

사업 이전·철수 의향 3.8%에 그쳐…"공동 대응체계 마련해야"

[아시아경제 이혜영 기자] 중국에 진출한 한국기업들이 여러 대내외적 리스크에도 불구하고 2022년 사업 전망을 올해보다 긍정적으로 판단하는 것으로 나타났다.

14일 한국무역협회 국제무역통상연구원이 중국에 진출한 한국 기업 208개사를 대상으로 조사·분석한 ‘중국 진출 우리기업의 최근 경영환경 전망과 시사점’에 따르면, 우리기업들은 내년 사업실적을 올해보다 긍정적으로 전망하는 것으로 나타났다.

매출액과 영업이익 전망지수는 2021년 각각 90과 83에서 2022년 각각 107과 103으로 상승해 2022년 사업실적 개선을 예상한 기업이 더 많았다. 업종별로는 2021년에는 화학과 전기전자가, 2022년에는 섬유의류와 기타제조에서 사업실적 호조를 예상했다.

전망지수가 100을 초과하면 향후 사업실적이 지금보다 개선될 것으로 본다고 응답한 업체수가 더 많다는 의미다.

2022년 사업실적 개선 요인 중 ‘조달비용 절감(4.7%포인트)’과 ‘기타지출 절감(3.9%포인트)’이 올해 대비 가장 큰 응답률 상승을 보인 것으로 나타났다.

최근 생산자 물가 상승 압력이 커짐에 따라, 비용을 통제하고 비용 상승분을 가격에 전가할 수 있는 능력이 중국 사업실적의 향방을 가를 전망이다.

한편 내년 중국 사업실적 악화의 주요 요인으로는 ‘현지 시장에서의 매출 감소’와 ‘비용 상승분의 가격 전가 어려움’으로 조사됐다. 또 향후 1~2년간 대중국 사업을 제약할 가장 큰 위협 요인으로는 ‘현지 업체의 경쟁력 향상’이 꼽혔다.

연구개발 투자 및 고부가 제품 생산 확대 노력을 하지 않을 경우, 글로벌 기업과 중국 현지기업의 경쟁력에 밀려 시장 철수와 이전이 가속화될 것이라는 분석이다. 그밖에 코로나19, 미·중 무역분쟁, 전력사용 제한 등 대내외적 리스크도 기업들의 불안감을 가중시키고 있는 것으로 나타났다.

우리기업들은 2022년 하반기에는 경제가 코로나19 영향으로부터 회복될 것으로 예상했지만, 경제가 정상화 되더라도 수요가 코로나 이전 수준으로 회복하지는 않을 것으로 전망했다. 미·중 무역분쟁도 최소 2년 이상 지속되며 현재 수준을 유지하거나 갈등이 더 격화될 것으로 전망했다. 전력사용 제한과 해상운임 상승은 최소 내년 3월까지 지속되면서 보합세를 유지하거나 강도가 더 세질 것으로 예상했다.

정귀일 무역협회 연구위원은 “중국 내 경영환경 악화에도 불구하고 제조시설과 판매채널에 대한 막대한 투자, 고객과 협력사와의 관계, 직원 숙련도 등 이슈들로 우리기업들의 사업 이전 및 철수 의향은 3.8%로 낮은 것으로 조사됐다”면서 “중국의 정치적 리스크 확대에 대비해 우리기업들이 공동 협력할 수 있는 대응체계를 마련하는 것이 중요하다”고 말했다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr