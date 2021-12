한국산 제품 수입규제 208건…정부, 대응방안 논의

산업부·외교부, 재외공관 수입규제 담당관 회의 공동 개최

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부가 우리 기업에 대한 각국의 수입규제 조치 현황을 점검하고 대응방안을 검토했다.

산업통상자원부는 외교부와 공동으로 13일부터 이틀간 '재외공관 수입규제 담당관 회의'를 개최했다고 14일 밝혔다.

현재 해외 각국은 지난달 말 기준 한국산 제품에 대해 총 208건(조사중 31건 포함)의 수입규제(반덤핑, 상계관세, 세이프가드) 조치를 부과하고 있다.

코로나19를 감안해 화상으로 진행된 이번 회의에는 윤창현 산업부 통상법무정책관, 이미연 외교부 양자경제외교국장, 김진동 외교부 양자경제외교국 심의관과 주요 수입규제 조치국 소재 20개 공관의 수입규제 담당관을 포함해 총 33명이 참석했다.

각국의 수입규제와 관련해 ▲제도 개관 ▲업무절차 소개 ▲최신 동향 ▲공관별 활동 보고 등의 주제를 중심으로 두 부처와 재외공관이 각국 수입규제 조치 현황을 점검하고 효과적 수입규제 대응방안에 관해 논의했다.

정부는 "두 부처가 우리 업계와 긴밀히 소통하며 우리 정부 입장을 조율하고 있다"며 "앞으로도 두 부처와 주요 재외공관이 협업을 강화해 우리 제품에 부과되는 외국의 수입규제 조치에 유기적으로 대응해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

