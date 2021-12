G마켓·옥션, '테슬라(TSLA) 브랜드위크' 진행

[아시아경제 김유리 기자] G마켓과 옥션은 오는 19일까지 스포츠 전문 브랜드 '테슬라(TSLA)'의 가을·겨울(F/W) 상품 브랜드위크' 기획전을 연다고 14일 밝혔다. 겨울 스포츠 의류 인기 상품을 최대 75% 할인된 가격에 판매한다.

이번 기획전에서는 피트니스 의류, 이너웨어, 스키, 보드복 등 겨울 스포츠 의류를 높은 할인가에 선보인다. G마켓에서 제공하는 할인쿠폰을 사용하면 더욱 합리적인 가격으로 구매 가능하다. 전 회원에게 1000원 이상 구매 시 최대 10만원까지 할인되는 '7% 중복 할인쿠폰'을, 멤버십회원인 스마일클럽 회원에게는 '10% 할인쿠폰'을 지급한다. 각 쿠폰은 G마켓과 옥션 사이트 별로 ID 당 하루 3회씩 다운 받을 수 있다. 프로모션 기간 한정 무료배송, 무료반품 혜택도 있다.

브랜드위크 특가로, '보드·스키 잡화 모음' 상품을 할인가 2만2320원부터 선보인다. '겨울내의 모음'과 '언더셔츠 모음전'은 상품 모델에 따라 7920원부터 구매할 수 있다. '요가·레깅스·피트니스 모음'은 1만원대부터다. 할인쿠폰을 적용하면 추가로 할인된 가격에 구매 가능하다.

테슬라(TSLA)의 카테고리별 베스트 상품도 특가에 만날 수 있다. 피트니스 베스트 상품으로 '에어리즘 조거팬츠', '기모 요가 후드자켓' 등을 소개한다. 스키·보드복 베스트 상품으로 '남성 보드 스키 방한바지', '여성 보드 스키 멜빵바지'를 준비했다. 라이딩 의류 베스트로는 '자전거 사이클 긴팔티', 언더셔츠 베스트 상품으로는 '기모 언더셔츠 긴팔 3팩' 등이 있다.

자세한 내용은 G마켓과 옥션 홈페이지에서 확인할 수 있다.

