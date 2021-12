美 "올림픽 보이콧 스스로 결정할 일"‥종전선언은 기존 입장 되풀이

文 "고려 안해" 언급에 모호하게 평가

종전선언 美도 찬성 발언에는 기존 입장만 되풀이

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 국무부가 내년 베이징 동계올림픽 외교적 보이콧을 검토하지 않는다는 문재인 대통령의 발언에 대해 한국 정부 스스로 결정할 일이라고 평가했다. 문 대통령이 종전선언에 대해 미국과 중국도 찬성하고 있다고 말했지만, 국무부는 북한과의 대화를 추진한다는 기존 입장을 되풀이했다.

잘리나 포터 국무부 부대변인은 13일(현지시간) 전화 브리핑에서 문 대통령의 종전선언 발언에 대한 미국 정부의 입장을 묻는 질문에 "올림픽 참여 여부에 대한 한국 대통령의 결정은 스스로 내려야 하고, 미국이나 다른 나라 정부가 대신 내리는 것이 아니다"라고 말했다.

포터 부대변인은 다만 "백악관이 외교적 보이콧을 발표하기 이전 우리의 동맹 및 파트너들과 상의했다"라면서 "이 같은 결정은 중국의 신장 위구르 자치구 지역 인권 탄압 때문에 내려진 것"이라고 설명했다.

포터 부대변인은 한국전쟁 종전선언에 대해서는 아무런 변화 없이 기존의 입장만 또다시 언급했다. 그는 "우리는 북한과 외교 및 대화를 통해 한반도의 항구적 평화 정착을 달성한다는 입장을 유지하고 있다"라며 "이를 위한 실질적 진전을 위해 조정되고 실용적인 접근법으로 북한과의 관여를 계속해서 모색할 것"이라고 말했다.

그는 이어 "우리는 북한에 어떠한 적대적 의도도 가지고 있지 않다"라며 "우리는 어떤 전제 조건도 없이 북한과 만날 준비가 되어 있고, 북한이 접촉에 긍정적으로 응하길 희망한다. 이를 위해 한국 및 일본, 우리 동맹과 긴밀한 논의를 지속할 것"이라고 덧붙였다. 이들 발언은 모두 국무부와 미국이 북한과의 대화에 대해 언급해온 발언들의 종합판이다.

미국은 종전선언에 찬성한다는 입장을 공식적으로 드러낸 적이 없다.

문 대통령은 이날 "종전선언 관련국인 미국과 중국 ·북한 모두 원칙적인 찬성 입장"이라고 말했다. 다만 "북한이 미국의 대북 적대 정책 철회를 선결 조건으로 요구하고 있어 아직 대화에는 들어가지 못했다"라고 설명했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr