[아시아경제 김유리 기자] 영국에서 코로나19 변이 바이러스인 오미크론 감염에 따른 첫 사망자가 나왔다.

보리스 존슨 영국 총리는 13일(현지시간) 런던 백신 접종 의원을 방문해 오미크론 변이 감염으로 인한 사망이 1명 이상 확인됐다고 밝혔다고 스카이뉴스가 전했다. 사지드 자비드 영국 보건 장관은 앞서 오미크론 변이 감염으로 입원한 환자가 약 10명이라고 말했다.

영국에선 전날 신규 오미크론 변이 감염이 1239건 보고돼 누적 3137건으로 늘었다. 존슨 총리는 런던에서 발생한 코로나19 감염의 40%가 오미크론 변이와 관련됐다며 내일이면 우세종이 될 것이라고 말했다.

영국 정부는 오미크론 변이에 대응해 부스터샷에 총력을 기울이고 있다. 존슨 총리는 전날 부스터샷을 연말까지 18세 이상 모든 성인에게 제공하겠다는 목표를 밝힌 바 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr