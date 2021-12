서울디지털재단, '어르신 스마트폰 강사' 메타버스서 성과 발표

16일 '어디나지원단 네트워킹 데이' 개최

[아시아경제 임철영 기자] 서울디지털재단이 만 55세 이상 어르신이 참여하는 '어디나지원단 네트워킹 데이'를 메타버스 플랫폼 이프렌드에서 16일 개최한다고 14일 밝혔다.

어디나지원단 네트워킹 데이는 메타버스 신기술 플랫폼을 활용해 어르신 스마트폰 교육 성과와 우수 사례를 공유함으로써 어르신들에게 새로운 디지털 기술을 소개하고 디지털 기기에 대한 친숙한 접근경로를 제공하고자 마련됐다.

최근 코로나19로 디지털 전환이 가속화되는 가운데 어르신들의 디지털 격차는 갈수록 심화되고 있는 실정이다. 서울디지털재단은 지난 3년간 서울시 1만여명 어르신에게 스마트폰 무료 교육을 제공해 어르신 디지털 활용 역량 증진을 위해 노력 중이다.

이번 행사는 어디나지원단 강사단, 복지관 담당자 등이 참석해 어디나지원단 3개년 사업 성과 소개, 어르신 강사 감사장 수여, 교육 우수 사례 및 복지관 담당자 현장 사례 공유 등을 진행할 예정이다.

행사는 다가오는 16일 메타버스 플랫폼 이프렌드에서 진행되며, 시민 누구나 서울디지털재단 유튜브 채널을 통해 실시간 시청할 수 있다.

강요식 서울디지털재단 이사장은 “어디나지원단 사업은 노노(老老)케어를 통해 어르신 디지털 격차해소의 해결점을 찾는다는 점에서 큰 의미가 있다”며 “보다 많은 어르신들에게 적합한 맞춤형 교육을 제공하여 어르신들의 디지털 생활의 어려움을 해소하는데 기여하겠다”고 전했다.

