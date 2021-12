[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 한국농수산식품유통공사 광주전남지역본부(본부장 최주환)는 광주광역시 광산구청에서 주최하는 ‘맑은순환 농부시장’ 행사에 참석해 기부금을 전달했다고 13일 밝혔다.

이번 후원은 `돈과 물건이 아닌 다양한 가치의 교환`이라는 주제로 농업의 가치를 알리는 ‘맑은순환 농부시장’의 행사 취지와 최근 aT에서 추진 중인 생산부터 유통, 소비의 모든 단계에서 탄소배출을 줄이는 저탄소 식생활 문화 `코리아그린푸드데이 캠페인`과 연계해 추진됐다.

최주환 본부장은 “`맑은순환 농부시장`과 `코리아그린푸드데이`는 농업의 본질 이상의 지속가능한 사회적 가치를 추구한다는 점에서 일맥상통한다. 향후에도 aT에서 추진하는 푸드플랜과 로컬푸드 등 다양한 사업에서도 농식품산업 발전을 위해 서로 협력할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr