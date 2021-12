허은아 "저는 전문대 스튜어디스 출신…'김건희 얼평' 남의 일 같지 않아"

"외모 평가, 공적 검증과 무슨 상관있나… 저잣거리 뒷담화 수준"

[아시아경제 나예은 기자] 최근 윤석열 국민의힘 대선후보의 부인 김건희 씨를 둘러싸고 '성형 의혹'이 붉어진 가운데, 허은아 국민의힘 수석대변인이 "여권 인사들이 김건희 씨에 대해서 온갖 루머와 조롱을 쏟아내고 있다"며 법적 조치를 경고했다.

허 대변인은 13일 자신의 페이스북에 "손혜원 전 의원과 진혜원 검사가 SNS에서 김건희 씨가 성형수술을 했다며 말을 주고받았다"며 "공개적인 자리에서 '얼평'을 하시다니요. 이름도 같으신 두 분이 수준도 같다"고 운을 뗐다.

이어 "저는 남의 일 같지 않다. 제가 사업을 했을 때만이 아니라 국회에 들어온 이후에도 계속 듣던 얘기"라며 "악의적인 사람들이 저에게 기를 쓰고 붙이려는 꼬리표가 있다. '전문대 스튜어디스' 출신이라는 것이다. 스튜어디스가 되기 위해 열심히 노력했고, 스튜어디스가 된 후로 직장인으로서 최선을 다했다. 그래서 저는 제 출신 학교가 자랑스럽고, 스튜어디스 후배들이 자랑스럽다"고 말했다.

그러면서 "이 밖에도 제가 들은 험한 말들을 일일이 세기 어렵다"며 "입에 담기 더러운 여성 비하 발언, 성적 모욕 발언, 가정생활에 대한 터무니 없는 소문 등을 듣고 참아야 하는 날이 거의 매일같이 이어지고 있다"고 덧붙였다.

그는 "제가 이럴진대, 국민들께서 큰 관심을 갖고 있는 김씨는 오죽하겠느냐. 공개적으로 여당 전 의원과 현직 검사가 '얼평'을 할 정도면, 드러나지 않은 마타도어는 얼마나 극심할지 능히 짐작된다"고 목소리를 높였다.

이어 "되지도 않는 루머를 퍼뜨리고, 외모 평가를 하면서 끼리끼리 키득거리는 게 공적 검증과 무슨 상관이 있느냐"라며 "민주당과 여권 관계자들은 국민들의 관심을 악용하지 마시라. 신이 나서 저잣거리 뒷담화 수준의 얘기를 공개적으로 들고 나오는 여권 사람들을 보면 기가 막힐 뿐"이라고 지적했다.

또 "김씨와 관련된 온갖 음해에 대해서 선대위 차원에서 법적 조치를 진행 중에 있다. 어떤 선처도 없는 강력한 대응이 필요하다고 생각한다"며 "저 역시 공인으로서의 업무 수행과 무관한 모욕적 발언에 대해서는 앞으로 단호히 대응할 것을 경고한다"고 덧붙였다.

앞서 손 전 의원은 최근 자신의 페이스북에 김씨의 학창시절 사진과 최근 사진을 나란히 놓고 비교한 게시물을 올리고 "얼굴이 변했다는 것은 이미 알고 있었지만 자세히 보니 눈동자가 엄청 커져 있다"고 적었다.

진 검사는 해당 게시물에 "입술산 모습이 뚜렷하고 아랫 입술이 뒤집어져 있다"며 "아래턱이 앞으로 살짝 나와 있어서 여성적 매력과 자존감을 살려주는 성형수술로 외모를 가꾼 좋은 사례라고 생각한다"고 댓글을 달았다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr