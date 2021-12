여수광양항만공사, 항만위원 대상 해양플라스틱 자원순환사업 현장설명회 개최

항만위원회 전문성 강화, 현장경영 실현을 위한 현장설명회

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 여수광양항만공사(사장 차민식)는 항만위원회(위원장 김현덕) 대상 해양플라스틱 자원순환사업 현장설명회를 개최했다고 13일 밝혔다.

항만위원들은 사옥 1층에 설치된 해양플라스틱 자원순환사업 전시관에서 여수광양항 내 해양플라스틱이 수거·가공·처리되는 과정과 리사이클 제품에 대한 설명을 듣고 사업 담당자와 질의응답 시간을 가졌다.

주된 질문은 플라스틱이 원사로 제작되는 과정에서 민간기업들과의 유기적 협업사항이었으며 향후 제작할 리사이클 제품에도 많은 관심을 보였다.

설명회에 참석한 김현덕 항만위원장은 “해양 생태계 보존을 위해 그간 공사가 추진해온 사업에 대해 심도있게 이해할 수 있는 기회였다”며 “현장과 맥을 함께하는 경영제언 및 경영감독 활동에 힘을 기울이겠다”고 말했다.

아시아경제 호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr