지방 국가유공자에 전문 서비스 제공 '광주 재활센터' 문 연다

14일 오전 11시 지역 첫 완공식 개최

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 지방에 거주하는 국가유공자에게 전문적인 재활서비스를 제공하는 재활센터가 지방에는 처음으로 들어선다.

13일 광주지방보훈청에 따르면 14일 오전 11시 광주·호남지역 국가유공자와 유가족들의 재활을 전담할 ‘광주보훈병원 재활센터 완공식’이 광주광역시 광산구 재활센터 완공 현장에서 열린다.

그동안 수도권에는 중앙보훈병원 재활센터를 통해 전문적인 재활을 지원해 왔으나, 지방 보훈병원에 재활센터가 없어서 지방에 거주하는 몸이 불편한 국가유공자들에게는 전문적인 재활이 어려운 실정이었다.

이에 보훈처는 이러한 문제를 해결하기 위해 광주·부산·대전·대구 4개 보훈병원에 재활센터 건립계획을 추진했고, 광주보훈병원 재활센터가 지방으로는 처음으로 완공돼 문을 연다.

이날 행사는 코로나19 방역지침을 준수한 가운데, 황기철 보훈처장, 감신 한국보훈복지의료공단 이사장, 김용집 광주광역시의회 의장, 김삼호 광주광역시 광산구청장 등 30여명이 완공식에 참석할 예정이다.

광주보훈병원 재활센터는 지난 2018년 설계를 시작, 2019년 12월 착공 후 2년간의 공사를 거쳐 완공됐다.

재활센터는 지하 1층, 지상 7층(연면적 8,380㎡) 114개 병상 규모로 14일 완공식을 개최한 뒤 시범운영을 거쳐, 전문 의료진과 직원 등 80여명의 인력을 갖추고 ’22년부터 본격적인 진료에 돌입할 계획이다.

특히, 국가유공자와 유가족에게 전문적인 재활 지원을 위해 국내 과학기술로 개발한 ‘보행보조 로봇’ 등 각종 첨단기술을 도입해 재활센터에 활용하게 되며, 완공식 당일 시연회도 가질 예정이다.

이번 재활센터 개원에 이어 내년 상반기에 광주요양병원까지 개원하게 되면 광주·호남지역의 보훈가족들에게 진료·재활·요양을 연결하는 맞춤형 통합 의료서비스를 제공하는 체계를 갖추게 된다.

황기철 보훈처장은 “이번 광주 재활센터 개원으로 호남지역 국가유공자분들에게 보다 전문적이고 체계적인 재활서비스를 제공해 드릴 수 있게 됐다”며 “다른 권역의 재활센터 건립도 지속적인 노력과 관심으로 완공해 보훈가족 분들이 조금이라도 더 건강한 일상을 회복할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

한편, 보훈처는 이번 광주보훈병원 재활센터 완공에 이어 내년에는 부산과 대전, 그리고 2023년에는 대구보훈병원 재활센터 완공을 통해 보훈 의료서비스의 질을 높여나갈 계획이다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr