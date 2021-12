광주 북부소방서, 주방 화재 대비 'K급 소화기' 비치 당부

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 북부소방서(서장 김희철)는 음식점 등의 주방에 동식물유(식용유 등)로 인해 발생하는 주방 화재에 대비하여 1개 이상의 'K급 소화기' 비치를 당부한다고 13일 밝혔다.

'K급 소화기'는 주방화재 진화에 적합한 소화기로 동식물유(식용유 등)로 인해 발생한 화재 시 기름 막을 형성해 식용유의 온도를 낮추고 산소공급을 차단해 주며 주방 화재에 효과적으로 대응할 수 있는 소화기를 말한다.

2017년 법령을 개정하여 '소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC 101)'을 통해 k급 소화기 의무설치가 명시되어 있다.

설치대상은 음식점, 다중이용업소, 호텔, 기숙사, 노유자시설, 의료시설, 업무시설, 공장, 장례식장, 교육연구시설, 교정 및 군사시설의 주방이며, 1개 이상의 K급 소화기를 설치해야 한다.

허성구 예방총괄팀장은 "일반소화기와 달리, K급 소화기는 기름화재 진압에 특화되어 있다"며 "식용유 등의 사용이 많은 주방에는 k급 소화기를 비치하여 안전 환경 조성에 힘써주시길 바란다"고 말했다.

