시티랩스, 태고M 광고모델에 마마무 ‘화사’…"이달 중 사전예약 돌입"

[아시아경제 유현석 기자] 코스닥 상장사 시티랩스 시티랩스 139050 | 코스닥 증권정보 현재가 866 전일대비 11 등락률 -1.25% 거래량 465,791 전일가 877 2021.12.13 13:49 장중(20분지연) 관련기사 시티랩스 “아기상어 버블퐁 프렌즈 ‘지스타 2021’ 성황리 종료”시티랩스, 아이웍스-항만물류빅데이터센터와 ‘스마트 항만 활성화’ 업무협약 체결시티랩스, 퍼즐게임 ‘아기상어 버블퐁 프렌즈’ 글로벌 퍼블리싱 계약 체결 close 는 게임 신사업 데뷔작 ‘태고M’의 광고모델로 그룹 마마무 멤버 ‘화사’를 발탁했다고 13일 밝혔다. 이달 중 사전예약 일정을 계획하고 있다. 모델 채택을 발판삼아 전방위 마케팅에 총력을 기울여 가겠다는 전략이다.

시티랩스는 지난 달 가이아모바일코리아와 정통 MMORPG(다중접속역할수행게임) ‘태고M’의 국내 독점 서비스를 위한 퍼블리싱 계약을 체결했다. ‘태고M’은 지난해 중국 가이아모바일이 개발해 홍콩과 마카오, 대만을 시작으로 중국, 태국, 베트남 등 모든 진출 국가에서 5위권 이내의 흥행 성적을 기록했다. 세계 최대 규모로 손꼽히는 중국 시장에서 ▲iOS 기준 무료 게임, 액션, MMO 부문 1위 ▲안드로이드 기준 매출 10위를 달성하는 등 흥행 성과를 기록했다.

회사 측은 ‘태고M’이 스토리·레이드·PVP 등 국내 게임 유저들이 각각의 취향에 맞춰 즐길 수 있는 풍부한 콘텐츠들로 기획, 연출된 만큼, 막바지 최적화 작업에 집중하고 이달 중 본격적인 사전예약에 돌입하겠다는 계획이다.

시티랩스 조영중 대표이사는 “블록체인 게임 신사업 출사표를 던진 이후 본격적인 행보로 나서는 첫번째 게임 퍼블리싱 사례인 만큼, 이번 마마무 ‘화사’의 모델 발탁과 더불어 론칭 시점을 전후로 시장에서 주목받을 수 있는 다양한 전략들을 준비해 갈 계획”이라며 “태고M은 이미 아시아 각국에서 선두권 흥행으로 검증된 글로벌 대작 IP 게임인 만큼, 국내에서도 성과를 이어갈 수 있도록 노력할 것”이라고 전했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr