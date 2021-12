[아시아경제 박지환 기자] 삼성증권은 13일 정기 임원인사를 통해 부사장 2명, 상무 3명 등 총 5명이 승진했다고 밝혔다.

이종완 경영지원실장과 조한용 삼성자산운용 고객마케팅부문장이 각각 부사장으로 승진했다.

삼성증권은 "성과주의 인사 원칙에 따라 사상 최대실적 달성에 기여한 성과 우수 인재를 승진자로 선정했다"고 밝혔다.

경영진 인사를 마무리한 삼성증권은 조만간 조직개편과 보직 인사를 확정할 예정이다.

◇부사장 승진

△이종완 △조한용

◇상무 승진

△유정화 △윤석모 △정유성

