LH, 토석공유 플랫폼 운영 "건설현장 소통 강화"

건설현장 간 토석 정보 공유 및 토석 운반량, 상·하차 현황 등 기록·집계

업무 효율성·투명성 향상, 민간업계 협력 강화, 탄소배출 저감 등 ESG경영

한국토지주택공사(LH)는 건설현장 간 소통을 강화해 업무의 비효율성을 낮추고 투명하게 현장을 관리하기 위한 토석공유시스템을 구축하고, ‘토석공유 플랫폼’을 13일부터 운영한다고 밝혔다.

토석공유 플랫폼은 LH 사업지구의 토석 정보를 등록하고 이를 현장 간 공유하는 온라인 소통 창구다. 특히 이 플랫폼은 건설사 등 민간 업체도 이용 가능한데 LH 현장의 반입토 및 반출토 발생량, 반입 및 반출기간 등 토석 정보를 검색해, 원하는 정보가 있는 경우 즉시 LH 현장 담당자에게 협의 신청 할 수 있다.

또 ‘사용자 희망 토석조건 등록’ 기능을 활용, 원하는 정보 및 조건을 입력해 그에 맞는 현장을 검색하고, 관련 정보를 문자로 받아볼 수 있는 맞춤형 서비스 역시 제공받을 수 있다.

LH는 스마트폰 또는 단말기의 위치 정보를 이용해 토석운반 전 과정을 자동으로 기록 및 집계하는 실시간 운반차량 관리시스템도 도입했다. 이 시스템을 통해 상·하차 현황 및 운반 차량의 노선 등을 실시간으로 확인하고, 운행 기록을 자동으로 집계할 수 있다.

LH는 ‘토석공유 플랫폼’과 ‘운반차량 관리시스템’ 구축을 통해 실제 현장에서의 업무 편의성과 투명성이 크게 제고되고 기존 발생하던 업무의 비효율은 줄어들 것으로 기대하고 있다.

LH 관계자는 "이번 시스템 구축은 건설문화 혁신을 위한 노력으로, 업무 투명성과 효율성을 높이고, 토석의 재활용과 운반거리 축소 시 탄소 배출량은 줄여 ESG 경영에 기여할 것으로 기대된다"며, "민간 건설부문의 적극적인 관심으로 업계와의 소통도 기대하고 있으며, 시스템 내실화를 위해 지속적인 모니터링을 실시하겠다"고 말했다.

