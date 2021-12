文대통령 "베이징 보이콧 권유받은 바 없어…양안관계, 韓 평화와도 연계"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 베이징 동계올림픽 보이콧 동참 여부와 관련, "미국을 비롯한 어느 나라로부터도 참가의 권유를 받은 바가 없다"고 밝혔다. 양안관계(중국-대만 관계)에 대해서는 "한반도의 평화와 안정을 위해서도 매우 중요"하다며 대화를 통한 평화적 해결을 촉구했다.

문 대통령은 13일 오전 호주 캔버라 국회의사당에서 스콧 모리슨 호주 총리와 정상회담을 가진 후 진행한 공동기자회견에서 '베이징 동계올림픽의 외교적 보이콧 결정 여부'를 묻는 기자의 질의에 답해 "한국 정부도 검토하지 않고 있다"며 이같이 말했다.

문 대통령은 석탄 수출·수입 및 베이징 동계올림픽 보이콧 등으로 중국과 사이가 좋지 않은 호주를 방문한 것이 중국에 좋지 않은 신호를 줄 수 있다는 일각의 우려에 대해서도 "오커스 문제 등은 호주가 주권국가로서 자주적으로 결정할 문제이고 한국은 그 결정을 존중한다"며 "오늘 호주 국빈방문은 중국에 대한 입장과는 상관없다"고 답했다.

양안관계에 대한 한국의 입장을 묻는 질문에는 "양안관계의 평화와 안정은 한반도의 평화와 안정을 위해서도 매우 중요하고 긴밀하게 연계되어 있다"며 "양안관계의 평화와 안정이 지속되어 나가야 한다고 생각하고, 그에 대해서 국제적으로 협력이 필요하다고 본다"고 설명했다.

오커스(AUKUS)·쿼드(QUAD) 등 대중 안보동맹 성격이 강한 협의체들에 대해서도 "인도태평양 지역의 평화와 번영을 위해서 기여하는 그런 방향으로 운용되어 나가기를 기대하고 있다"고 말했다.

호주와 한국이 중국으로부터 당하고 있는 경제적 보복조치와 관련해 협력할 수 있느냐는 호주 기자의 질문에는 "한국은 미국과의 굳건한 동맹을 기반으로 삼으면서 중국과도 조화로운 관계를 이어나갈 수 있도록 노력하겠다"며 "중국과의 관계에 있어서는 갈등, 경쟁 문제가 있지만 하지만 기후변화, 공급망 문제, 감염병 문제 등 글로벌 과제에 있어서는 협력해야 할 분야도 있다"고 덧붙였다.

문 대통령은 한국과 호주가 미국과의 동맹을 외교안보의 근간으로 삼고, 경제적으로는 중국과의 관계가 비슷하다는 점에서 공통점이 있지만 한국은 한반도 평화와 북한 비핵화를 위해 중국과의 건설적 노력이 필요하다는 점을 차이점으로 꼽기도 했다.

문 대통령은 호주가 한반도 평화 프로세스와 종전선언에 대해 일관된 지지를 보낸 데 대해 감사를 표하며 "종전선언은 70년 가까이 진행된 불안정한 정전체제를 종식시키고 전쟁을 종식시킨다는 의미도 있지만, 남북미간에 대화를 재개할 수 있는 중요한 대화 모멘텀"이라고 강조했다.

문 대통령은 "종전선언은 그 자체가 궁극적 목표가 아니"라며 "앞으로 비핵화 체제 평화협상을 시작할 수 있는 출발점이 된다는 중요한 과정으로서의 의미"라고 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr