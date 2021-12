OK배정장학재단, 인도네시아 UI대학교서 '글로벌장학생' 선발

[아시아경제 송승섭 기자]OK배정장학재단이 인도네시아 UI대학교에서 ‘OK글로벌’ 장학생 24명을 선발했다고 13일 밝혔다.

지난 7일 현지에서 진행된 증서수여식에는 박용만 OK뱅크 인도네시아 은행장과 바드룰 무니르 UI대학교 학생처장, 현지 장학생 등이 참석했다. OK금융그룹 계열사가 출연해 만든 OK배정장학재단은 2019년부터 UI대학교 학생 중 장학생을 선발해서 한 학기 규모의 장학금을 매년 지원하고 있다.

대상은 UI대학교에서 한국 관련 학문을 수학하는 인도네시아 현지인 혹은 부모와 함께 인도네시아에 거주하는 한국인이다. 학업성적과 소득수준, 지원서 등을 기준으로 선발한다. OK배정장학재단은 일본과 미국, 몽골 등에서도 글로벌 재외동포 학생을 대상으로 장학금을 지원하는 사업을 운영하고 있다.

최윤 OK금융그룹 회장은 “전 세계에서 한국에 애정을 가진 인재가 성장해 글로벌을 선도하는 주역이 되길 바란다”고 전했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr