SK매직, 태블릿 활용한 E-카탈로그 도입

고객 소통·친환경 경영 강화

[아시아경제 김철현 기자] SK매직(대표 윤요섭)은 고객 소통과 친환경 경영 강화를 위해 태블릿을 활용한 E-카탈로그를 도입했다고 13일 밝혔다.

E-카탈로그는 웹, 모바일, 태블릿 등 디지털 환경에서 구현 가능한 전자 카탈로그로 SK매직은 제품과 서비스에 대한 모든 정보를 영업 현장에 실시간으로 전송하고 관리한다. 방문 판매와 서비스를 담당하는 전국 4000여명의 MC(Magic Care)에게 태블릿을 보급하고 이를 활용해 각종 제품과 서비스, 가격, 프로모션 등 영업 현장에 필요한 정보를 실시간 제공한다.

또 고객에게 문자, 메신저 등으로 카탈로그, 프로모션, 각 서비스별 가격비교, 견적서 등 맞춤형 정보를 언제 어디서든 제공할 수 있으며 향후에는 3D 이미지, 공간 사전 배치 등이 가능한 가상 인테리어 프로그램 기능까지 도입해 고객에게 최적화된 정보를 보다 상세하게 안내할 수 있도록 할 방침이다.

이번 E-카탈로그 도입으로 고객 소통을 강화하는 동시에 비용 절감, 환경 보호 등 일석삼조의 효과를 얻을 것으로 회사 측은 기대하고 있다. 인쇄, 배송 등 지류 카탈로그 제작으로 발생되는 비용을 연간 20억원 이상 절감하고, 매년 40톤 이상의 이산화탄소를 줄이는 효과도 얻는다. 이는 매년 소나무 4000 그루를 심는 것과 같은 효과다.

SK매직 관계자는 "고객 맞춤별 원스톱 응대 체계를 마련해 고객 소통을 더욱 강화하고, 영업 현장 지원을 활성화하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 고객 가치를 최우선으로 업계를 선도하는 최고의 제품과 서비스를 선보일 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

