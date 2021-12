도로교통공단, '한국형 RE100' 가입…탄소중립 실천·ESG 경영 강화

[아시아경제 이관주 기자] 도로교통공단은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 강화하고 '2050 탄소중립' 정책에 따른 공공기관의 역할을 수행하고자 '한국형 RE100(K-RE100)'에 가입했다고 13일 밝혔다.

RE100은 국제단체인 탄소정보공개프로젝트(CDP) 위원회 등의 주도로 기업이 사용전력의 100%를 재생에너지로 사용하겠다고 선언하는 자발적 캠페인이다. 이에 발맞춰 우리나라는 한국형 제도로 K-RE100을 도입, 5가지의 이행방안을 마련했다.

K-RE100 이행방안으로는 ▲녹색 프리미엄을 한전에 납부해 재생에너지 전기 구매 ▲신·재생에너지 공급인증서(REC) 구매 ▲제3자 전력구매계약(PPA) ▲재생에너지 발전사업 지분 참여 ▲자기 소유의 자가용 에너지 설비를 설치하고 직접 사용하는 자체건설 등이 있다.

공단은 지구온난화 등 기후변화에 대응하기 위해 본부 외 7개 사업장에서 자가발전(태양광) 시스템을 설치·운영 중이며, 향후 전 조직으로 확대할 예정이다. 또 원주지방환경청과 협업해 전 직원을 대상으로 탄소중립 특강을 실시하는 등 온실가스 감축을 위한 전방위적 활동을 지속적으로 추진하고 있다.

이주민 도로교통공단 이사장은 "K-RE100를 이행해 정부의 2050 탄소중립정책에 적극 동참할 것"이라며 "공공기관으로서의 사회적 책임을 다하고 지속가능한 미래를 위해 ESG 경영에 앞장서겠다"고 말했다.

