정의용 외교장관, 영국서 호주·필리핀 양자회담

[아시아경제 유인호 기자] 정의용 외교부 장관이 영국 리버풀에서 마리스 페인 호주 외교장관과 만나 한반도 평화 프로세스 진전을 위한 양국 협력 의사를 확인했다.

정 장관은 12일(현지시간) 영국 리버풀에서 열린 주요 7개국(G7) 외교개발장관회의 참석을 계기로 페인 호주 외교장관과 약식회담을 하고 문재인 대통령의 호주 국빈 방문과 양국 관계가 ‘포괄적 전략 동반자’로 격상된 것을 평가했다고 외교부가 13일 밝혔다.

양측은 경제·통상과 탄소중립, 우주, 핵심광물 등 각 분야에서 전략적 협력을 확대하고, 한반도의 항구적 평화를 위해 대화가 중요하다는 데 의견을 같이했다.

페인 장관은 한반도 평화 프로세스 진전을 위한 한국 정부의 노력을 지지해왔다며 최대한 협력하겠다는 뜻을 밝혔다.

정 장관은 이날 테오도로 록신 주니어 필리핀 외교장관과도 회담했다. 양측은 무역투자·인프라·방산 등 각 분야에서 실질 협력을 강화하기로 하고, 한-필리핀 자유무역협정(FTA)이 공급망 강화에 기여할 것이라며 이른 시일 내에 서명할 수 있도록 협조하기로 했다.

정 장관은 필리핀 남북철도건설 등 인프라 사업에 우리 기업이 참여하는 것과 관련해 필리핀 정부의 지원을 당부했고, 2024∼2025년 임기 유엔 안전보장이사회(안보리) 비상임이사국 진출에 대한 필리핀의 지지를 요청했다.

한편 정 장관은 미국과는 별도 회담을 잡지 못했지만, 토니 블링컨 미 국무장관이 리셉션·회의 등 주요 계기마다 따로 이야기를 나눈 것으로 알려졌다.

외교 소식통은 “11일 리셉션과 12일 회의 중에 수시로 옆으로 나와 긴밀하게 이야기를 했다”며 “종전선언을 포함해 한반도 및 동북아 정세에 관해 폭넓게 대화했다”고 설명했다. 블링컨 국무장관은 12일(현지시간) 낮 동남아시아 순방을 위해 인도네시아로 출국했다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr