커블체어 브라운앤프렌즈 에디션 연말 맞이 50% 할인

[아시아경제 김종화 기자] 에이블루는 연말을 맞아 13일부터 자사몰에서 '커블체어 브라운앤프렌즈 에디션' 할인 행사를 진행한다고 밝혔다.

이번 행사를 통해 커블체어 와이더 '브라운'과 '샐리'를 정상가의 50% 가격인 3만4900원에 구매할 수 있으며, 세트 상품 구매 시 커블체어 브라운과 샐리에 더해 와이더 제품(그레이 컬러, 색상 변경 불가)을 추가로 증정해 제품 한 개당 3만2600원에 구매할 수 있다.

커블체어는 지렛대 원리를 통해 바른 자세를 유지하도록 도와주는 제품으로, 이번 할인 행사를 진행하는 '커블체어 브라운앤프렌즈 에디션'은 커블체어와 라인프렌즈가 콜라보한 제품이다. 에이블루의 베스트셀러인 커블체어 와이더에 라인의 글로벌 인기 캐릭터인 브라운앤프렌즈 캐릭터 디자인을 적용해 팬층에게 많은 인기를 얻고 있다.

에이블루는 이번 브라운앤프렌즈 에디션 행사가 올해 마지막 할인 행사가 될 것이라고 밝혔다. 에이블루 관계자는 "올 한 해도 커블체어를 사랑해 주신 고객분들께 감사한 마음을 담아 이번 프로모션을 진행했다"면서 "2022년에도 고객들의 바른 자세와 건강한 생활을 도울 수 있는 제품들로 찾아뵙겠다"라고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr