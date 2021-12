CJ푸드빌 빕스, 파티팩 배달·픽업 메뉴로 선보여

[아시아경제 문혜원 기자] CJ푸드빌의 빕스는 크리스마스와 연말을 앞두고 근사한 홈파티를 완성할 파티팩을 배달·픽업 메뉴로 선보인다고 13일 밝혔다.

빕스는 ‘완벽한 홈파티’를 콘셉트로 집에서도 레스토랑에 온 듯한 분위기를 느낄 수 있도록 셰프의 노하우를 담은 다채로운 메뉴들로 파티팩을 구성했다. 안심과 등심을 한 번에 맛볼 수 있는 ‘티본 스테이크’를 중심으로 인원별로 최적화한 메뉴와 고급스러운 패키지로 파티 분위기를 극대화한 것이 특징이다.

빕스 파티팩 종류는 연인이나 가족끼리 오붓하게 즐기기 좋은 2인용 다이닝팩과 3~4인이 푸짐하게 먹을 수 있는 파티팩 두 가지다. 다이닝팩은 티본 스테이크와 리코타샐러드, 구운 채소 및 매쉬포테이토로 구성했다. 스테이크를 중심으로 분위기 있는 식사를 하기에 제격이다. 파티팩은 다이닝팩 구성에 수란 톡 명란 까르보나라, 사이드 폭립, 잠발라야라이스, 콥샐러드를 더해 넉넉하게 즐기기 좋다.

파티팩은 빕스 오프라인 매장과 배달의민족, 요기요, 쿠팡이츠 등 배달앱을 통해 방문 포장 및 배달 주문이 가능하다. 감사한 마음을 파티팩으로 선물할 수 있도록 카카오톡 선물하기에도 입점했다. 오는 31일까지 정상가보다 10% 할인된 금액으로 판매하며 카카오톡 주문하기와 연동해 주문 편의성을 높였다.

파티팩을 비롯해 빕스의 다양한 메뉴를 더욱 합리적인 가격에 구매할 수 있는 혜택도 마련했다. 오는 18일 오후 7시부터 60분간 배달의민족 앱 내 배민쇼핑라이브를 통해 빕스 2만원 상품권을 25% 할인된 금액인 1만5000원에 판매한다.

