소진공, 부패방지경영 인증 받아…공공기관 청렴도 등급도 ↑

[아시아경제 이준형 기자] 소상공인시장진흥공단은 반부패·청렴 문화를 선도하는 기관으로 도약하기 위해 여러 활동을 펼친 결과 부패방지경영시스템 인증을 획득하고 공공기관 청렴도 등급이 올랐다고 13일 밝혔다.

소진공은 지난달 말 한국경영인증원의 부패방지경영시스템(ISO37001) 심사를 거쳐 인증을 받았다. ISO 37001은 국제 표준화된 부패방지경영시스템으로 부패방지 목표, 통제 방안, 모니터링 등을 종합적으로 심사해 인증을 부여하는 제도다.

소진공은 공단 청렴도를 강화하기 위한 프로그램도 정기적으로 운영했다. 기관의 청렴 현주소를 파악하기 위해 고위공직자 부패 위험성 진단을 통해 부패 취약 분야를 분석하고 개선 교육을 7회 실시했다. 기관장 등 임원이 주도하는 윤리·청렴실천 결의대회와 직급타파 소통간담회를 통해 내부 직원의 목소리에도 귀 기울였다는 게 소진공의 설명이다.

이 밖에도 소진공은 청렴서약 대상을 기존 공단 직원에서 컨설턴트, 사업단 등 외부 관계자로 확대했다. ‘달리는 국민신문고’도 연간 20회 이상 운영했다. 또한 반부패 신고 채널 홍보를 위해 청렴 홍보용 방역 키트를 제작해 전국 전통시장과 소상공인 등에 배부했다. 소진공이 올해 공공기관 청렴도 측정에서 모든 항목의 등급을 올릴 수 있었던 이유다.

조봉환 소진공 이사장은 “소상공인을 위한 적극 행정을 추진하는 과정에서 이해충돌이 발생하지 않도록 살피고 내부 직원의 의식 함양 강화를 위해 힘쓴 결과”라며 “부패방지를 선도하는 기관으로 거듭나도록 노력하겠다”고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr