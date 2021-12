"LG전자 인생주방 체험하러 오세요" 1박2일 여행 참가자 모집

펜션 주방서 LG전자 식기세척기, 전기레인지, 광파오븐 체험

1팀당 최대 4人까지 동행 가능…이달 26일까지 모집

[아시아경제 이혜영 기자] LG전자가 신형 주방가전 3종을 한꺼번에 경험해 볼 수 있는 '1박2일 여행' 참가자를 모집한다.

LG전자는 경기도 양평에 위치한 펜션 에이엔디 클라우드에 식기세척기와 전기레인지, 광파오븐을 갖춘 LG 디오스 인생주방을 만들고 여행 참가자를 모집한다고 13일 밝혔다.

참가 접수는 이날 오후 2시부터 이달 26일까지며, LG전자 홈페이지 내 이벤트 코너를 통해 지원할 수 있다. 총 10팀에게 여행 기회가 주어지며, 1팀 당 최대 4인까지 동행할 수 있다. LG전자는 객실과 식재료, 와인 등을 무료로 제공한다.

선정된 고객들은 숙소에서 1박2일 동안 LG전자의 주방가전 신제품 3종을 두루 써볼 수 있다.

LG 디오스 광파오븐은 '인공지능쿡' 기능을 이용해 간편식을 더욱 편리하게 이용할 수 있다. LG전자는 최근 GS리테일의 밀키트 제품인 '심플리쿡'에도 인공지능쿡 기능을 추가로 적용했다. 순살돼지갈비찜, 함박스테이크, 통삼겹바베큐스테이크 3종을 시작으로 적용 제품을 지속 확대할 예정이다. 풀무원식품, 동원 F&B, CJ 제일제당, 대상 청정원, 오뚜기 등 식품 브랜드의 가정간편식 약 150개 제품도 인공지능쿡으로 이용할 수 있다.

LG 디오스 식기세척기 스팀은 물을 끓여 만든 트루스팀 기능으로 위생적인 식기 세척이 가능하다. 대폭 강화된 세척력, 편의성을 인정받으며 국내 식기세척기 시장의 저변을 넓히는 데 기여하고 있다.

LG전자는 이지현 부산대 감각과학연구실 교수팀과 함께 이 제품을 이용할 경우 손설거지보다 세척력이 약 26% 향상되는 것을 확인했다. 국내 제조사의 식기세척기 가운데 유일하게 석회질을 줄여 물얼룩을 감소시켜 주는 연수장치도 있다.

LG 디오스 전기레인지는 차별화된 화력과 안전성을 갖췄으며, 원격으로 전원을 끄고 화력을 줄일 수도 있다. 긁힘에 강한 미라듀어 상판도 장점이다.

윤성일 LG전자 한국영업본부 키친어플라이언스마케팅담당은 "LG 프리미엄 주방가전만의 차원이 다른 가치를 더 많은 고객이 제대로 경험할 수 있도록 다양한 마케팅 활동을 펼칠 것"이라고 말했다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr