[클릭e종목]"포스코, 물적분할 주가에 중립적"

[아시아경제 송화정 기자]키움증권은 13일 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 281,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 295,000 2021.12.13 07:58 장시작전(20분지연) 관련기사 포스코 지주사로 바뀐다…"철강 자회사·신사업 상장 안할것"(종합)포스코 지주사 체제 전환…2030년 기업가치 3배 목표(상보)포스코, 포스코홀딩스와 포스코로 분할 결정…지주사 체제 전환 close )에 대해 물적분할을 통한 지주회사 전환 이슈는 주가에 중립적으로 보고 내년 상반기 중국 철강업황 턴어라운드 관점에서 투자의견 '매수'와 목표주가 44만원을 유지했다.

포스코는 지난 10일 이사회에서 포스코홀딩스(지주회사, 존속법인)와 포스코(사업회사, 신설법인)의 분할을 결정했다. 분할 방식은 포스코홀딩스가 포스코의 지분 100%를 보유하는 물적분할이며 분할 후 포스코홀딩스만 상장이 유지되고 포스코는 비상장으로 남게 된다. 내년 1월28일 임시주주총회를 통과할 경우 3월1일자로 분할이 완료된다. 회사가 밝힌 지주회사 분할 목적은 철강 중심 사업 구조의 한계를 극복해 그룹 성장을 가속화하고 인식의 개선을 통해 신성장사업에 대한 기업가치 재평가를 위한 것이다.

경영진은 물적분할에도 향후 분할된 사업회사 포스코를 지분율 100%의 비상장 자회사로 유지하고 사업 자회사 상장을 통한 자금조달을 지양하며 필요시 유상증자를 포함한 지주회사 주도의 자금 조달을 실행할 것을 약속해 분할 이후 지주회사-자회사 주주간의 이해관계 상충문제가 발생하는 것을 원천적으로 차단할 계획을 밝혔다. 이 연구원은 "최근 물적분할 이후 주가가 하락한 배터리 회사들의 경우 대규모 설비투자를 위해 사업 자회사의 지분매각을 통한 자금 조달과 이에 따른 지배회사의 사업회사에 대한 지배력 약화가 필연적이었지만 포스코는 철강사업에 있어 대규모 투자가 불필요하므로 굳이 분할 후 사업회사가 지분 매각을 통해 자금을 조달해야 할 이유가 없다"면서 "따라서 물적분할을 발표했다고 해서 포스코 주가에 대해 과도하게 비관적으로 해석할 필요는 없다"고 분석했다.

포스코의 지주회사 전환은 내년 주주총회 통과 여부가 관건이 될 것으로 전망된다. 이 연구원은 "분할안이 임시주총을 통과하기 위해서는 출석한 주주의 3분의 2 이상과 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 동의가 필요하다"면서 "3분기 말 포스코의 주주구성은 국민연금이 9.75%로 최대주주이고 그외 5% 이상의 물량을 보유한 대주주는 없어 분산돼 있는 주주들의 동의 확보 여부가 관건이 될 것"이라고 설명했다.

