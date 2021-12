문대통령, 호주 도착…'핵심 자원 공급망 협력 논의'

[아시아경제 박형수 기자] 문재인 대통령이 12일 오후(현지시간) 호주 수도인 캔버라에 도착했다. 3박 4일간의 호주 국빈방문 일정을 시작한다.

한국 정상이 호주를 국빈 방문하는 것은 2009년 이후 12년 만이다. 호주 정부는 코로나19 사태 이후 처음으로 외국 정상 가운데 문 대통령을 초청했다.

문 대통령은 13일 스콧 모리슨 호주 총리와의 정상회담을 하고 공동으로 기자회견에 나선다. 코로나19 대응 협력 방안과 함께 희토류, 리튬 등 호주가 보유한 핵심 자원에 대한 공급망 협력 논의도 이뤄질 것으로 보인다.

청와대 측은 "최근 요소수 사태에서 보듯 핵심 품목에 대해 도입선을 다변화하는 것이 중요하다"며 "원자재와 핵심광물 공급망을 안정화하는 계기가 될 것"이라고 강조했다.

문 대통령은 이후 전쟁기념관을 찾아 한국전쟁참전 기념비에 헌화하고 한국전 참전 용사들과의 만찬을 갖는다.

14일에는 시드니로 이동해 호주의 야당인 노동당 앤서니 알바네이지 대표를 면담하고 호주 경제인들을 만나 핵심 광물 공급망의 안정적 구축을 위한 협력을 주제로 간담회를 한다. 문 대통령은 15일 귀국할 예정이다.

