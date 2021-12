전날보다 10도 이상 기온이 떨어지며 찬바람이 매섭게 불어 체감온도가 크게 떨어진 12일 서울 종로구 인사동 거리에 설치된 구세군 자선냄비에 한 시민이 성금을 기부하고 있다./윤동주 기자 doso7@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.