與 “윤석열 장모·부인, 양평 땅 차명관리 정황..자수시켜야”

[아시아경제 구채은 기자] 더불어민주당 선거대책위원회 현안 대응 태스크포스(TF)는 12일 보도자료를 내고 윤석열 국민의힘 후보의 아내 김건희씨와 장모 최은순씨가 경기 양평 병산리 부동산 5개 필지를 차명 관리한 정황을 발견했다고 했다.

TF는 김씨가 2008∼2010년 사촌 소유로 등록돼 있는 2개 필지에 대해 가등기를 설정했던 사실, 이후 최씨가 이들 땅을 담보로 총 25억6050만원을 대출받은 사실 등을 근거로 제시했다. 김병기 TF단장은 "친인척과 동업자 명의로 부동산을 숨겨 관리하는 것은 최은순 일가 '패밀리 비즈니스'의 한 수법"이라며 "윤 후보가 부동산 실명법 위반 가능성을 인지하고 있었던 것 아닌지 의심된다"고 했다. 그러면서 "윤 후보는 장모와 부인을 설득해 다른 차명재산도 정리하고 수사기관에 자수하도록 해야 한다"고 했다.

추미애 전 법무부 장관도 페이스북에서 "장모와 배우자가 검사들과 스폰서 사업자와 함께 어울리며 쌓은 인맥을 동원해 저지른 불법·탈법과 쟁송을 '백'을 이용해 덮으면서 엄청난 부를 쌓았다는 의혹은 '결혼 전 일이다', '사생활이다' 하며 비껴갈 수 없는 중대한 문제"라며 "그 중 하나가 부동산 개발 전문가마저도 혀를 내두를 정도의 불법 특혜가 드러난 양평 공흥지구 아파트 개발 사건"이라고 했다.

추 전 장관은 "김건희씨가 개발에 관여하지 않았다는 윤 후보 측 주장은 거짓임이 드러났다"며 "경찰은 경기남부청에 특별수사팀을 꾸려 신속히 수사해달라"고 촉구했다.

민주당은 윤 후보가 제기한 검찰총장 직무 정지 취소소송이 지난 10일 법원에서 각하된 것에 대해서도 강조했다. 민주당 소속 법사위원들을 중심으로 한 의원들은 긴급 기자회견을 열어 "판결문에는 '직무 정지 처분 자체가 위법하지 않다'고 적시돼 있다"며 "윤 (당시) 총장에 대한 직무 정지가 정당했다는 사실을 사법부가 재차 판단했다"고 했다.

이들은 "검찰총장 권력을 농단한 사람에게 대통령 권력을 주면 더 엄청난 국정농단으로 이어지리라는 것은 불 보듯 뻔하다"며 "이명박 정권, 박근혜 정권의 국정농단을 능가할 것"이라고 밝혔다.

그러면서 "사법부로부터 검찰총장 자격이 없다고 판결받은 윤 후보가 대통령이 되겠다고 욕심을 부리는 것은 국민을 무시하는 전형적 내로남불"이라며 "윤 후보는 선거 출마에 앞서 자신과 가족을 감싸기 위해 습관적으로 권력을 남용했다는 의혹에 대해 수사부터 받아야 한다"고 했다.

