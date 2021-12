[아시아경제 정동훈 기자] 서울 용산구 소재 리움미술관의 유리창을 부순 20대 남성이 경찰에 검거됐다.

12일 경찰에 따르면 서울 용산경찰서는 특수재물손괴 혐의로 A(27)씨를 체포해 조사하고 있다.

A씨는 이날 오전 2시 10분께 한남동 리움미술관의 유리창을 파손헀다. 그는 가로 2m·세로 3m 크기의 유리창 3면을 출입 통제용으로 비치된 철제 막대를 휘둘러 파손했다.

경찰은 미술관 측의 신고로 출동해 A씨를 현행범으로 체포했다. A씨는 술에 취한 상태는 아니었으나 범행을 벌인 기억이 나지 않는다고 경찰에 진술한 것으로 전해졌다. 경찰은 A씨가 평소 불안 증세로 약을 먹는 점을 고려해 범행 동기 등 사건 경위를 조사하고 있다.

리움미술관은 삼성문화재단이 2004년에 설립했다. 고(故) 이건희 삼성그룹 회장의 부인인 홍라희 여사가 관장을 지냈다.

