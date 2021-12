이재명 "전두환 공과 공존" 발언에…정의당 "尹과 무슨 차이? 아무 말 대잔치 그만"

[아시아경제 권서영 기자] 정의당이 이재명 더불어민주당 대선후보의 '전두환·박정희·이승만에게도 공과가 병존한다'는 발언을 비판했다.

11일 정의당 오승재 대변인은 논평을 통해 "이재명 더불어민주당 대선후보가 '전두환도 공과가 공존한다'면서 3저 호황을 잘 활용하여 경제가 제대로 움직일 수 있도록 한 것은 성과라고 말했다"며 "윤석열 국민의힘 대선후보가 전두환은 쿠데타와 5·18만 빼면 정치는 잘했다고 말한 것과 무슨 차이가 있는지 되묻지 않을 수 없다"고 밝혔다.

오 대변인은 "호남에서는 광주 학살의 주범 전두환을 찬양하는 사람에게 대한민국을 맡길 수 없다고 하더니, 영남에서는 한 표라도 더 받아보겠다며 노동자의 피땀으로 세운 경제성장을 군사독재의 공이라고 말하는 것은 어불성설"이라며 "사과 한마디 없이 세상을 떠난 전두환에 대한 오월 광주 영령과 유족들의 원통함과 분노가 가시지 않은 지금, ‘전두환의 공과’를 논하는 것 자체가 대단히 부적절하며, 민망하기 짝이 없다"고 지적했다.

이어 오 대변인은 "이재명 후보는 '전두환·박정희·이승만 공과' 발언을 당장 철회하고, 오월 광주와 시민들에게 사과해야 한다"며 "여기서는 이 말 하고, 저기서는 저 말 하는 '아무 말 대잔치'는 이제 그만 하시기 바란다"고 꼬집었다.

그는 "이 후보의 말대로 광주 학살의 주범 전두환을 찬양하는 사람에게 대한민국을 맡길 수는 없다"며 "혹여라도 전두환이 진짜 경제를 살렸다고 믿더라는 변명은 정중히 사양한다", "이 후보 발언의 문맥을 헤아려 이해할 만큼 시민들의 삶이 그리 한가하지 않다는 것도 분명히 말씀드린다"고 비판의 목소리를 높였다.

앞서 이 후보는 같은 날 오전 경북 칠곡의 다부동 전적기념관을 방문하면서 "전두환도 공과가 공존한다. 전체적으로 보면 전두환이 3저 호황을 잘 활용해 경제가 망가지지 않도록, 제대로 움직일 수 있도록 한 건 성과가 맞다"고 발언했다. 다만 "국민이 맡긴 총칼로 국민 생명을 해치는 행위는 어떤 이유로도 용서될 수 없는, 결코 다시는 반복돼서는 안 될 중대 범죄"라고도 말했다.

한편 윤 후보는 지난 10월 "전두환 대통령이 군사 쿠데타와 5·18만 빼면, 잘못한 부분이 있지만 그야말로 정치는 잘했다고 말하는 분들이 많다. 호남분들도 그런 얘기를 한다"고 말해 비판을 받자 사과한 바 있다. 이에 이 후보는 지난달 28일 광주를 방문해 "광주학살의 주범 전두환을 찬양하고 국민들을 존중하지 않는 사람이 대한민국을 끌고 갈 수 없다"고 윤 후보를 질타하기도 했다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr