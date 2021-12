[인사]송파구 이석우 자치행정과장·이승근 여성복지과장 4급 승진

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 11일 오후 이석우 자치행정과장, 이승근 여성복지과장, 금미경 방이1동장을 4급 승진자로 확정했다.

또 기획예산과 김석우 기획팀장, 총무과 엄귀대 비서팀장, 시무2과 김종인 지방소득총괄팀장, 방이1동 권재동 민원행정팀장을 5급 승진자로 발표했다.

