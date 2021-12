바이든, 우크라 추가 군사원조 전격 연기

[아시아경제 조유진 기자] 조 바이든 미국 행정부가 우크라이나에 약속했던 2억달러 상당의 군사원조 제공을 전격 연기했다.

10일(현지시간) 미 NBC 방송은 3명의 소식통을 인용해 백악관이 예정됐던 우크라이나에 대한 추가 군사원조 발표 계획을 돌연 연기했다고 보도했다.

소식통들은 러시아가 침공을 감행할 경우 더 큰 규모의 군사원조 패키지 등 옵션들을 고려하는데 시간을 할애한 데 따른 결정으로 보인다고 전했다.

제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관은 앞서 러시아가 우크라이나에 대한 공격을 개시하면 미국은 강력한 경제적, 비경제적 제재를 가하고, 우크라이나에 더 많은 군사원조를 보낼 것이라고 밝힌 바 있다.

최근 들어 미국과 우크라이나에선 러시아가 우크라이나 접경에 약 10만 명의 병력과 무기를 집결시키고, 내년 초 우크라이나를 침공할 준비를 하고 있다는 주장이 잇따라 제기됐다.

이와 관련 조 바이든 미 대통령은 지난 7일 블라디미르 푸틴 대통령과 화상회담을 열고 긴장 해소 방안을 논의했으나 별다른 합의에는 이르지 못했다.

다만 양국 대통령은 실무진에 관련 문제를 계속 협의토록 하자는데 합의했다. 러시아의 우크라이나 침공 준비설이 제기되던 와중에 우크라이나는 약 한 달 전 미국 측에 군사원조를 요청하고 긍정적인 답변을 받은 우크라이나 정부는 당혹스럽다는 반응이다.

관련 백악관과 우크라이나 측은 논평을 거부했다.

한편 앞서 제안된 2억 달러 상당의 군사원조에 어떤 내용이 포함됐는지는 확인되지 않았지만, 방공시스템, 대함미사일, 재블린 대전차미사일 추가 물량, 무선통신 교란 장치, 레이더 시스템, 개량형 포탄, 의료물품 등을 우크라이나에서 요청한 것으로 전해진다.

미국은 지난 2014년 러시아의 크림병합으로 러-우크라 간 갈등이 본격화한 때부터 우크라이나에 25억달러 이상의 군사원조를 제공했다. 그 일환으로 재블린 대전차 미사일, 탄약, 레이더 시스템 등이 우크라에 제공된 것으로 알려졌다.

바이든 행정부는 또 지난 9월 초 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 방미 때 6000만 달러 상당의 군사원조를 추가로 제공키로 약속했다.

이 지원 프로그램에 따라 지난 10월 10일 탄약과 정밀 무기, 레이더 장비 등 군사원조 물자 1차분이 우크라이나에 전달됐다.

뒤이어 로이드 오스틴 미 국방장관의 우크라이나 방문에 맞춰 같은 달 18일 2차 원조 물자가 키예프에 도착했다.

미 CNN 방송은 자국 국무부 소식통을 인용해 총기와 탄약류 등으로 구성된 3차 원조 물자가 지난 9일 우크라이나에 도착했으며, 6000만 달러 지원 프로그램에 따른 4차 원조 물자는 내년 초에 전달될 것이라고 전했다.

