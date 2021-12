美최초 우주인의 딸 "비현실적"...블루오리진 3번째 우주여행

[아시아경제 조유진 기자] 미국 억만장자 제프 베이조스 아마존 창업자가 세운 우주탐사 기업 블루오리진이 세 번째 유인 우주관광에 성공했다.

11일(현지시간) 미 CNN에 따르면 민간인 승객 6명을 태운 블루오리진의 우주선 '뉴 셰퍼드'가 이날 오전 10시(동부시간 기준)께 미국 텍사스주 밴혼 인근의 발사기지 론치 사이트 원에서 날아올랐다.

뉴 셰퍼드는 우주와의 경계선으로 불리는 고도 66.5마일(약 107㎞)까지 올라갔다가 서부 텍사스 사막에 착륙했다. 총 비행시간은 10분13초였다.

이번 여행에는 ABC 방송의 인기 프로그램 '굿모닝 아메리카' 진행자 마이클 스트레이핸, 미국 최초의 우주인인 앨런 셰퍼드의 딸 로라 셰퍼드 처칠리가 무료 탑승자로 초청됐다.

우주탐사 기업 '보이저 스페이스'의 최고경영자(CEO) 딜런 테일러, 발명가 에번 딕, 투자·마케팅 업체 '베스 벤처' 창업자인 레인 베스와 그 아들 캐머런 베스 등 4명은 유료 고객으로 여행에 나서 처음으로 정원 6명을 꽉 채워 비행했다.

착륙 뒤 처칠리는 베이조스에게 좌석에서 안전벨트를 맨 채 비행 내내 일해야 했던 아버지와 달리 자신은 무중력 상태에서 유영하며 우주여행 시간을 즐겼다고 말했다.

스트레이핸도 비행 경험이 "비현실적"이고 "기대 이상"이었다며 또 한 번 해보고 싶다고 말했다. 그러자 베이조스는 "다음번 비행 때는 돈을 내야 한다"고 응수했다.

블루오리진의 뉴 셰퍼드는 미국 항공우주국(NASA)과 연방항공국(FAA)이 우주의 기준으로 정한 상공 80㎞을 넘어 107km까지 도달했다.

추진체인 부스터 상단부에 실린 돔 형태의 유인 캡슐은 특정 고도에 오르면 로켓에서 분리되고, 탑승객들은 안전벨트를 풀고 3~4분간 무중력에 가까운 극미 중력을 체험할 수 있다. 지구와 우주 공간을 동시에 조망할 수 있는 대형 창문도 좌석마다 설계됐다.

워싱턴포스트는 올해는 전 세계적으로 역대 가장 많은 13건의 민간 유인 우주여행이 이뤄진 해였다고 평가했다.

블루오리진은 세번의 우주비행을 통해 베이조스를 포함해 민간인 14명을 우주로 보냈고, 영국의 버진갤럭틱도 창업자이자 억만장자인 리처드 브랜슨이 지난 7월 가장 먼저 직접 우주관광에 나선 것을 포함해 올해 2차례 우주비행에 성공했다.

세계 최고 부호인 일론 머스크의 스페이스X 역시 4명의 민간인을 사흘간 우주로 보내는 '인스피레이션 4' 미션을 성공적으로 마쳤고, 러시아도 여배우와 영화 프로듀서를 국제우주정거장(ISS)에 보냈다.

