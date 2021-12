김부겸 총리, 청소년 방역패스 논란에 "미접종자 보호 위한 제도"

페이스북에 글 남겨…"백신 맞지 않으면 가장 위험한 건 바로 본인"

단계적 일상 회복 불가피함 강조…"그간 소상공인들이 공동체 위해 희생"



[아시아경제 이기민 기자] 김부겸 국무총리는 11일 청소년 방역패스 적용 논란과 관련해 "미접종자 보호를 위한 제도"라며 "백신을 맞지 않으면 가장 위험한 것은 바로 본인"이라고 말했다.

김 총리는 이날 페이스북에 글을 올리고 "코로나19 위험을 피하는 가장 확실한 방법이 방역패스"라는 입장을 내놨다.

김 총리는 "항체라는 '방패'가 없는 분들은 적어도 새로운 방패를 들기 전까지는 위험한 곳에 가지 않는 곳이 최선"이라며 "그리고 이 방패는 청소년들도 들어야 한다"고 강조했다.

김 총리는 "접종이 거의 완료된 고3 수험생과 2학년에서는 확진율과 치명률이 매우 낮다. 청소년 접종이 필요한 이유는 확실하다"고 덧붙였다.

김 총리는 "정부가 욕을 먹을 수도 있다는 것을 왜 모르겠나. 고심과 고심을 거듭했고, (방역패스 적용을) 안 하면 솔직히 욕 안 먹고 속 편하다는 것을 대부분 알고 있었다"며 "그러나 정부가 욕 좀 덜 먹자고 우리 청소년들의 목숨을 담보를 잡을 수 없었다"고 말했다.

김 총리는 '단계적 일상회복 적용 이후 예상과 다르게 위중증환자가 많이 나와 큰일이 아닌가'라는 질문이 나올 수 있으며 "솔직히 그렇다"고 했다. 이어 "아직도 거리두기라는 '방어진' 안에만 머물렀다면 버티는 데 한계가 있었을 것"이라며 "포위된 진지 안에서 꼼짝 못 하고 있으면 먹을 것이 당연히 떨어진다"고 말했다.

그는 또 "고통을 견딘 분들이 소상공인 자영업들이다. 공동체 전체를 위해서 이분들이 희생하면서 버틴 것"이라며 "그러나 한없이 그럴 수는 없다"며 단계적 일상회복은 불가피했다는 취지로 설명했다.

병상확보 문제와 여유병상의 필요성에 대해서도 김 총리는 "이번 기회에 공공의료 필요성 논의가 촉발되기를 기대해 본다"고 말했다. 그는 방역지침이 오락가락한다는 지적에는 "딱 부러진 기준을 가질 수가 없다. 전파 속도나 위중증 비율 등 고려할 요소가 많다"고 전했다.

김 총리는 "어떤 분들은 아예 딱 몇 주 봉쇄하자고 한다. 정 필요하면 그럴 수도 있다"면서도 "그러나 이는 말 그대로 융단폭격으로, 아군도 함께 희생시키는 것"이라고 언급했다. 또한 "코로나 확진자, 소상공인과 자영업자, 한명 한명이 모두 소중한 국민입니다. 시원하게 코로나 잡자고 우리 국민을 희생시킬 수는 없다"고 강조했다.

김 총리는 "욕을 먹으면 먹더라도 거짓말하지 않고 매 순간, 방역과 경제의 균형을 잡고, 최선을 다해서 이 전선을 돌파해 보려고 발버둥을 치고 있다"고 거듭 호소했다.

